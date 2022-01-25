Usta oyuncu Tamer Karadağlı kaza yaptı. Oyuncu, Türkiye'yi etkisi altına alan kara Ankara'da teslim oldu. Karadağlı seyir halindeki aracını kontrol edemeyince, başka bir otomobile çarptı. Vurduğu arabanın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaptı. Oyuncu, arabanın fotoğrafını paylaşarak altına, "Kardan ben de nasibimi aldım! Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım" notunu düştü.