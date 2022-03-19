Kardan adam pozu

Oyuncu Müjde Uzman'la sevgilisi Oğuzhan Uğur ayrılığa dayanamayıp ilişkilerine 5. kez şans vermişti. İkinci baharı yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından kardaki eğlenceli anları yayınladı. İkili, Uğur'un evinin terasında kardan adam yaptı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

