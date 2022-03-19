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19 Mart 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 10:00:00

Kardan adam pozu

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Oyuncu Müjde Uzman'la sevgilisi Oğuzhan Uğur ayrılığa dayanamayıp ilişkilerine 5. kez şans vermişti.

Oyuncu Müjde Uzman'la sevgilisi Oğuzhan Uğur ayrılığa dayanamayıp ilişkilerine 5. kez şans vermişti. İkinci baharı yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından kardaki eğlenceli anları yayınladı. İkili, Uğur'un evinin terasında kardan adam yaptı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : müjde uzman oğuzhan uğur kardan adam
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