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18 Şubat 2024 Pazar 07:28:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 07:28:00

Karda off-road keyfi

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'Project Mondo G'nin Türkiye lansmanına ünlü isimler katıldı.

Mercedes-Benz ve Moncler'in inovasyon tutkusu ve yenilikçi tasarım dilini bir araya getirdikleri 'Project Mondo G'nin Türkiye lansmanı Kartakaya'daki Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort'ta gerçekleşti. Davete Şükrü Özyıldız, Zehra Güneş, Saadet Işıl Aksoy, Serkan Altunorak, Ozan Dolunay, Seda Akman, Sibil Çetinkaya, Onur Saylak ve Bilge Öztürk gibi ünlü isimler katıldı. Davetlilerin otomobillerle karda off-road deneyimi yaşadığı etkinlik, Aybüke Albere şarkılarıyla renklendi.

Etiketler : şükrü özyıldız zehra güneş saadet ışıl aksoy
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