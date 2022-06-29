Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi

Hollywood efsanesi Karayip Korsanları'nda 'Jack Sparrow'a hayat veren Johnny Depp'in projeye yeniden döneceği iddia edildi. Amber Heard'le olan davası nedeniyle projeden çıkarılan Depp'in 301 milyon dolar karşılığında projeye döneceği söyleniyor.



Hollywood dünyasını yakından takip edenleri fazlasıyla şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Disney'e yakın bir kaynak, Poptopic isimli bir internet sitesine verdiği röportajda, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı. İddiaya göre efsane film serilerinden Karayip Korsanları, bir kez daha Johnny Depp'le vizyona girecek.

Johnny Depp, Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow isimli korsana hayat vermiş ve milyonlarca seyircinin hafızasına kazınmıştı. Ancak sonraki süreçte Disney ve Depp'in arası bozulmuştu. Bunun nedeniyse Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davaydı. Depp, dava sürecindeki açıklamalarında on milyonlarca dolar alsa bile seriye geri dönmeyeceğini söylemişti. Şimdi ise bu durumun değişebileceği iddia ediliyor. İddialara göre Johnny Depp, rekor bir anlaşmayla yeniden Jack Sparrow karakterine hayat verecek.