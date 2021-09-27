Karavanla kaçamak

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda eden Yasemin Özilhan, önceki gün kamp yaptı. Crawler marka karavanlarına 300 bin lira ödeyen çift, doğanın içinde dinlenmenin keyfini çıkardı. Özilhan, kampta eşine bir de elleriyle yemek hazırladı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özilhan, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.