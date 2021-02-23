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23 Şubat 2021 Salı 10:35:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 17:29:00

Karavandan zirveye

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Oyuncu Pınar Altuğ Atacan eşi Yağmur ve kızları Su Atacan ile birlikte hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi.

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan eşi Yağmur ve kızları Su Atacan ile birlikte hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi. Zirveye yakın bir köyde dağ evi kiralayan çift, "Hafta sonu tatillerimizi karavanda geçirmeyi tercih ediyoruz ama bu hafta Su için bir değişiklik yaptık '' dedi. Çift, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Etiketler : pınar altuğ kartalkaya karavan yağmur atacan su atacan
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