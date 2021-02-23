Karavandan zirveye

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan eşi Yağmur ve kızları Su Atacan ile birlikte hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi. Zirveye yakın bir köyde dağ evi kiralayan çift, "Hafta sonu tatillerimizi karavanda geçirmeyi tercih ediyoruz ama bu hafta Su için bir değişiklik yaptık '' dedi. Çift, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşadı.