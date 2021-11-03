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03 Kasım 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 10:00:00

Karavan yaptırıyor

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Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, pahalı olan otel fiyatlarına karşı, karavan yaptırarak çözüm buldu.

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, pahalı olan otel fiyatlarına karşı, karavan yaptırarak çözüm buldu.

En son 'Akıncı' dizisinde rol alan oyuncu Müge Boz da, karavanlı ünlüler kervanına katılıyor. Oyuncu, basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le birlikte karavan yaptırmaya karar verdi. Kızları Vina'nın doğayla iç içe büyümesini isteyen Boz ve Erdeniz, aldıkları araçlarının dizaynıyla özel olarak ilgileniyor. Çift, karavanlarının yapımı için 200 bin lira harcadı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Doğulu, Müge Boz, Alp Kırşan, Burcu Kara, Pınar Altuğ ve Kıraç gibi isimler karavanlarıyla kamp kurup doğayla iç içe zaman geçiriyor. Müge Boz ve ailesi geçen yıl da mavi yolculuğa çıkmıştı.

Etiketler : Karavan yaptırıyor Oyuncu Müge Boz Caner Erdeniz karavan yaptırarak çözüm
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