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03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:30:00

Karantina ilaçları topraklar!

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17 günlük kapanmayla birlikte Ezgi Mola, Müge Boz ve Özge Borak da kendilerine iyi gelen hobileri buldu. Ünlüler, toprakla zaman geçirmeye başladı.

Tam kapanmayla birlikte tüm Türkiye evlerine kapanırken ünlü isimler de pandemi dönemini en verimli şekilde geçirmeye çalşıyor. Ezgi Mola, Müge Boz ve Özge Borak da bu sıkıntılı günlerde kendilerini toprağa verdi. Baharın da gelmesiyle birlikte evlerindeki bitkilerinin topraklarını değiştiren, bahçelerindeki çiçeklerin bakımlarını yapan oyuncular, böylelikle toprağın iyileştirici gücünü de hissediyor. Oyuncu Ezgi Mola, stres atmak için 17 gününü toprak ve çiçekleriyle birlikte geçirmeyi planlıyor.

Etiketler : Ezgi Mola Müge Boz Özge Borak
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