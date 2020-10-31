  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanı Selçuk'tan İzmir depremine ilişkin açıklama
Avrupa'da cesur bir kalem! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!
Macron'dan geri vites: İslam dünyasında yanlış anlaşıldım
Peygamberimiz onurumuzdur
Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı!
İzmir depremi ile ilgili son dakika açıklamaları!
MSB duyurdu! PKK'ya 1 ayda büyük darbe
Ege'de peş peşe korkutan depremler
İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor!
Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı
Burhan kuzu vefat etti
İzmir'de zamana karşı mücadele!
‘Donuk ekmek' alın vücudunuzu koruyun
Afrika Avrupa'nın hurdalığı oldu
Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni Navtex
Grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 83'e yükseldi
İstanbul'da Mavi Dolunay
Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı!
İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...
İzmir'deki depremde 33 saat sonra mucize
5 Kasım'da felaketi yaşayacak
31 Ekim 2020 Cumartesi 14:24:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:18:00

Karantina bitti! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evine döndü

ABONE OL

Eşi Eser Yenenler'in koronavirüs olmasından dolayı 14 gün İzmit'te yaşayan ailesinin yanında kalan Berfu Yenenler evine döndü.

Karantinanın bitmesiyle eşi Eser Yenenler'in yanına gelen Berfu Yenenler yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Günler sonra kendi evinde uyanmak. Gözyaşları pıt pıt’’ yazarak mutluluğunu dile getirdi.  

Etiketler : Berfu Yenenler Eser Yenenler koronavirüs karantina
Yalın dileğini dile getirdi...

Yalın dileğini dile getirdi...
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Kızının çizimi göğsünde

Kızının çizimi göğsünde
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER