31 Ekim 2020 Cumartesi 14:24:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:18:00
Karantina bitti! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evine döndü
Eşi Eser Yenenler'in koronavirüs olmasından dolayı 14 gün İzmit'te yaşayan ailesinin yanında kalan Berfu Yenenler evine döndü.
Karantinanın bitmesiyle eşi Eser Yenenler'in yanına gelen Berfu Yenenler yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Günler sonra kendi evinde uyanmak. Gözyaşları pıt pıt’’ yazarak mutluluğunu dile getirdi.
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