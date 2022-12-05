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05 Aralık 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 12:00:00

Karan ile çocuk oldular

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Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi.

İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Akşam saatlerinde birlikte geldikleri alışveriş merkezinin eğlence merkezinde objektiflere yansıyan çift, oğulları Karan ile birçok oyunu birlikte oynayıp çocuklar gibi eğlendiler. Etrafta bulunanların meraklı bakışlarıyla eğlenceli saatler geçiren çiftin, her oyunda büyük bir keyifle oğulları Karan'a eşlik etmeleri de takdir topladı.

Etiketler : burak özçivit fahriye evcen karan
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