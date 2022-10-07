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07 Ekim 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 11:00:00

Karakterlerdeki ben değilim

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'Masumlar Apartmanı' dizisinde Naci karakteriyle ön plana çıkan Tansel Öngel, "Oynadığım karakterlerin hiçbiri ben değildim" dedi.

'Masumlar Apartmanı' dizisinde Naci karakteriyle ön plana çıkan Tansel Öngel, "Oynadığım karakterlerin hiçbiri ben değildim" dedi. Dizide yıllarca tek bir kadını seven, romantik, şiir okuyan, sevgi biçiminden taviz vermeyen 'Naci' karakterini insanların sevdiğini söyleyen Öngel, gündelik yaşamında kendisinin öyle olmadığını söyledi. Öngel oynadığım karakterlerin hiçbiri ben değildi diyerek "Kendimizden farklı bir karakteri deneyimlemek oyunculuğun en heyecan verici taraflarından biri. Özellikle son oynadığım rolde, Naci kadınlar için ideal erkekti ama Naci ben değildim" dedi.

Etiketler : Karakterlerdeki ben değilim Tansel Öngel Masumlar Apartmanı
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