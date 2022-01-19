VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Memur ve emekliye zam teklifi yasalaştı
'Önümüzdeki yıl bambaşka bir Türkiye fotoğrafı olacak'
Türkiye'de vaka sayıları 72 bini geçti
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı: 4-5 gün sürecek
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları için 'dünyanın en iyisi' yorumu
Dünyada koronavirüs: Vakalar artıyor, kısıtlamalar gevşiyor
Rusya'dan ABD'ye çağrı: Ukrayna'ya silah göndermeyin
Başkan Erdoğan'dan Vucic'e teşekkür
MSB, Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi
Kırgızistan Google'a vergi uygulamaya başladı
Başkan Erdoğan'ın teklifine jet yanıt
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde!
İsrail'den Türkiye itirafı geldi: Yenilgiyi kabul ettik
Savunmada Türkiye damgası!
Fransa'da 18 milyon avroluk vurgun! Devleti dolandırdı
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Türkçe paylaşımına Başkan Erdoğan'dan cevap
Türkiye ve Ermenistan'dan ortak karar!
Bölgede S-400 gerilimi!
Kaçak boru hattına Osmanlı tokadı!
Ülkede kritik dönemeç!
Ankara yönü ulaşıma kapandı
İETT otobüsü arıza yaptı: Trafik felç oldu
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor!
19 Ocak 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 19:30:00

Karakterle bütünleşirim

ABONE OL

Kendisi gibi oyuncu olan Cemre Baysel'le mutlu bir birlikteliği olan Aytaç Şaşmaz, Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti.

Kendisi gibi oyuncu olan Cemre Baysel'le mutlu bir birlikteliği olan Aytaç Şaşmaz, Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti. Oyunculuğu sonu olmayan bir bilgi birikimi olarak gördüğünü söyleyen Şaşmaz, "Yaptığım işi hayatımın merkezine alıp kendimi onunla bütünleştiririm. Başka bir dünyada, başka bir karaktere bürünmek için "an"da kalmaya gayret ediyorum. O karakterle bütünleşip ona tüm benliğimle inanıyorum. İnandırmak istiyorsan, inanmak zorundasın!" dedi.

Etiketler : Karakterle bütünleşirim Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz
Dostça ayrıldılar

Dostça ayrıldılar
Retro bize vurmaz

Retro bize vurmaz
Ruhum arabesk

Ruhum arabesk
Annesini izledi

Annesini izledi
Setlere çıktı

Setlere çıktı
Hadise'den nostaljik paylaşım

Hadise'den nostaljik paylaşım
Gamze'nin hayalini gerçekleştirdi

Gamze'nin hayalini gerçekleştirdi
Sette de evde de görüşemiyoruz

Sette de evde de görüşemiyoruz
Nazım Hikmet sürprizi

Nazım Hikmet sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER