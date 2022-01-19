Karakterle bütünleşirim

Kendisi gibi oyuncu olan Cemre Baysel'le mutlu bir birlikteliği olan Aytaç Şaşmaz, Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti. Oyunculuğu sonu olmayan bir bilgi birikimi olarak gördüğünü söyleyen Şaşmaz, "Yaptığım işi hayatımın merkezine alıp kendimi onunla bütünleştiririm. Başka bir dünyada, başka bir karaktere bürünmek için "an"da kalmaya gayret ediyorum. O karakterle bütünleşip ona tüm benliğimle inanıyorum. İnandırmak istiyorsan, inanmak zorundasın!" dedi.