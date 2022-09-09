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09 Eylül 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 18:30:00

Karakterine duygusal veda

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Başrolünü Burak Yörük'le İlayda Alişan'ın paylaştığı 'Seversin' dizisi reytinge yenik düştü.

Başrolünü Burak Yörük'le İlayda Alişan'ın paylaştığı 'Seversin' dizisi reytinge yenik düştü. Alişan hayat verdiği 'Asya' karakterine sosyal medyadan veda etti. Oyuncu, setten bir fotoğrafına, "Gözündeki her bir parıltıya, kalbine, öğrettiklerine, her sabah sıcacık yüreğinle kucaklayışına ne çok teşekkür sığar. Şimdi de ben kocaman kucaklıyorum seni sevgimle. Yolun açık olsun" yazdı.

Etiketler : Karakterine duygusal veda Burak Yörük' İlayda Alişan
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