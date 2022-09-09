Karakterine duygusal veda

Başrolünü Burak Yörük'le İlayda Alişan'ın paylaştığı 'Seversin' dizisi reytinge yenik düştü. Alişan hayat verdiği 'Asya' karakterine sosyal medyadan veda etti. Oyuncu, setten bir fotoğrafına, "Gözündeki her bir parıltıya, kalbine, öğrettiklerine, her sabah sıcacık yüreğinle kucaklayışına ne çok teşekkür sığar. Şimdi de ben kocaman kucaklıyorum seni sevgimle. Yolun açık olsun" yazdı.

