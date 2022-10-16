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16 Ekim 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 13:30:00

‘Karakterin sesini duymak isterim'

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Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu konuk oldu.

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu konuk oldu. 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde yer alan Yenişehirlioğlu, "Ben senaryoyu okuduğumda ilk önce karakterin sesini duymak isterim. Karakterin sesini bulduğum takdirde o ses vücudunuza şekil veriyor. Çünkü Derviş hem felsefik akıl, hem siyasi akıldı dizide. İlk bulduğum sesti. O ses, karakteri çıkarmak için çok işime yaradı" dedi.

Etiketler : hülya koçyiğit trt film gibi h ayatlar bahadır yenişehirlioğlu
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