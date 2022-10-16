Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu konuk oldu. 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde yer alan Yenişehirlioğlu, "Ben senaryoyu okuduğumda ilk önce karakterin sesini duymak isterim. Karakterin sesini bulduğum takdirde o ses vücudunuza şekil veriyor. Çünkü Derviş hem felsefik akıl, hem siyasi akıldı dizide. İlk bulduğum sesti. O ses, karakteri çıkarmak için çok işime yaradı" dedi.