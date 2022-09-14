Karadeniz romantizmi

Oyuncular Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden aşk dolu paylaşım! Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına karşı geçtiğimiz aylarda Ebru Şahin'in Cedi Osman'la düğününde Alaçatı'da ortaya çıkan oyuncu, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Hacıoğlu, Karadeniz tatillerinden Gürbüz'le çekildikleri karesinin altına, 'Sensedim' notunu yazdı. Gürbüz ise Hacıoğlu'nun gönderisine kalp emojisi bıraktı.