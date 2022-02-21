Karadağ'dan ev bakıyor

Geçtiğimiz günlerde Montenegro'dan paylaşımlarıyla dikkat çeken Ece Seçkin'in seyahat sebebi ortaya çıktı. Eşi Çağrı Terlemez ile Karadağ'a giderek tatil yapan Seçkin'in aynı zamanda buradan ev satın almak istediği öğrenildi. Özellikle Sırbistan ve Karadağ'ın sahil kasabası Kotor'a giden Seçkin, 2 milyon euro değerindeki bir evi beğendi.

