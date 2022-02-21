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21 Şubat 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 12:00:00

Karadağ'dan ev bakıyor

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Geçtiğimiz günlerde Montenegro'dan paylaşımlarıyla dikkat çeken Ece Seçkin'in seyahat sebebi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Montenegro'dan paylaşımlarıyla dikkat çeken Ece Seçkin'in seyahat sebebi ortaya çıktı. Eşi Çağrı Terlemez ile Karadağ'a giderek tatil yapan Seçkin'in aynı zamanda buradan ev satın almak istediği öğrenildi. Özellikle Sırbistan ve Karadağ'ın sahil kasabası Kotor'a giden Seçkin, 2 milyon euro değerindeki bir evi beğendi.

Etiketler : Karadağ Montenegro Ece Seçkin
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