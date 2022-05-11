Karabiber kalmak hoşuma gitmiyor

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' adlı şarkısına yıllar önce çektiği kliple meşhur olan İlknur Soydaş Nişantaşı'da görüntülendi. Soydaş, ekranlara geri dönmeye hazırlandığını söyledi. Yeniden Serdar Ortaç'la bir klipte yer almak istediğini belirten Soydaş, "Klip bana uğurlu geldi. Fakat sürekli 'Karabiberim' klibiyle anılmak beni biraz sıktı. Klip sonrası birçok dizi ve filmde rol aldım ama karabiber olarak kalmak hoşuma gitmedi. Yeni bir klip çekerse yine oynarım" dedi.