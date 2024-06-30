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30 Haziran 2024 Pazar 21:17:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 21:17:00

Kapris yapana tepki gösteririm

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Tiyatro oyuncusu Şebnem Özinal, Salih Bademci'nin 'Her oyuncu tiyatro yapmasın' açıklamalarına yanıt verdi.

Estetik Dr. Nihat Dik'in Kalkan'daki Lures Hotel'deki davetine katılan Özinal, ''Her güzel kadın ve her yakışıklı erkek oyuncu olamaz. Sadece bakıyorlar, oynamıyorlar. Ben senaryo geldiği zaman bunlara dikkat ediyorum. Sadece ekran önünde değil, 'Bir anda oldum' diyen isimler kamera arkasında kapris durumları oluyor. Ben hemen tepkimi gösteriyorum. Ufak bir saygısızlık durumunda, bağırıp çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Özinal yaz tatili için Yunan Adaları'na gideceğini söyledi.

Etiketler : Salih Bademci Şebnem Özinal tiyatro
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