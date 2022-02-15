Kapadokya çıkarması

Oyuncular Müjde Uzman, Pelin Uluksar, Ali Burak Ceylan ve Gülper Özdemir hafta sonu Kapadokya'ya çıkarma yaptı. Ünlü isimler, Utopia Cave Cappadocia Otel'de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Oyuncular, ATV turu ile binicilik, seramik eğitimlerine katılarak tarihi bölgede eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.