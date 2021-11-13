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13 Kasım 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 12:35:00

Kanunsuz Topraklar'ın 'Davut'u Uğur Güneş'e sette sürpriz kutlama

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Uğur Güneş, yeni yaşını dizi ekibinin sürpriziyle kutladı.

'Kanunsuz Topraklar'ın 'Davut'u Uğur Güneş, yeni yaşını dizi ekibinin sürpriziyle kutladı. Çekim sırasında sete getirilen pastayla şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşayan ünlü oyuncu, mumları üflerken "sağlık" diledi. Başta Esra Bilgiç olmak üzere tüm rol arkadaşlarının katıldığı kutlamada duygusal anlar yaşayan Güneş, "Tüm dünya için sağlık diliyorum. Ayrıca hepimizin hayallerinin gerçekleşeceği bir yıl olsun bu yıl" dedi.

Etiketler : kanunsuz topraklar kanunsuz topraklar davut uğur güneş sürpriz kutlama esra bilgiç magazin haberleri
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