Kanseri yendim

Şarkıcı Yeliz, hayatıyla ilgili şaşırtan gerçekleri ilk kez konuştu. Yeliz, pandemi döneminde lösemiyle mücadele ettiğini itiraf etti. Hastalık sürecince yaşadıklarını anlatan Yeliz, "Ben de Billur Kalkavan'ın hastalığının başka bir formatını geçirdim. Ben hayatta doktora gitmem. Kan verdim, sonuçlara bakan doktor derhal daha büyük bir hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. 'Kanser değil mi' dedim 'Evet' dedi. Ameliyat oldum. Belimden ilik alındı. Lösemi denmişti ama çok şükür ki akut değildi. Yendim hastalığı" dedi.