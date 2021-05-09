Kankalar Kırklareli'nde kapandı

Her sene birlikte mavi tura çıkarak dalış yapan yakın arkadaş Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy bu kez rotasını Kırklareli'ne çevirdi. Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer ile Çağatay Ulusoy- Duygu Sarışın çifti, 17 günlük kapanmada İğneada'nın yolunu tuttu. Daha önce Özge Özpirinçci ile gittikleri İğneada'ya bu kez Çağatay Ulusoy ile da giden Tatlıtuğ çifti yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıp, stres atıyor. Şehir hayatından uzakta olmayı seven dostlar, pandemi sürecinin bitmesiyle yine soluğu mavi turda alacak .

Recep ASLAN

