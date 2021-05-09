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09 Mayıs 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 10:30:00

Kankalar Kırklareli'nde kapandı

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Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, 17 günlük kapanmayı fırsata çevirdi. Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le Ulusoy da kız arkadaşı Duygu Sarışın ile İğneada'nın yolunu tuttu.

Her sene birlikte mavi tura çıkarak dalış yapan yakın arkadaş Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy bu kez rotasını Kırklareli'ne çevirdi. Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer ile Çağatay Ulusoy- Duygu Sarışın çifti, 17 günlük kapanmada İğneada'nın yolunu tuttu. Daha önce Özge Özpirinçci ile gittikleri İğneada'ya bu kez Çağatay Ulusoy ile da giden Tatlıtuğ çifti yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıp, stres atıyor. Şehir hayatından uzakta olmayı seven dostlar, pandemi sürecinin bitmesiyle yine soluğu mavi turda alacak .

Recep ASLAN

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ çağatay ulusoy iğneada
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