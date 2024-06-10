Oyuncu Özge Özberk'in kameralardan uzak büyüyen oğlu Leo ortaokuldan mezun oldu. Özberk, oğlunu bu özel gününde yalnız bırakmadı.

"YOLUN AÇIK OLSUN LEUŞUM"



Özge Özberk, sosyal medya hesabından yaşadığı heyecan ve gururu paylaşmayı ihmal etmedi.

Özberk, "Yok ağlamadım... İlkokul zordu da bu daha zormuş. Lise mezuniyetini hayal edemiyorum. Sanki biz büyümüyoruz onlar büyüyor. Yolun açık olsun Leuşum. Hep gül... Seni çok seviyorum" notunu yazdı.