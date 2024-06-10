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10 Haziran 2024 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 08:00:00

Kameralardan uzak büyüyordu... Özge Özberk'in oğlu mezun oldu! "Yolun açık olsun Leuşum"

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Özge Özberk'in oğlu Leo ortaokuldan mezun oldu. Özge Özberk, yaşadığı heyecan ve gururu sosyal medyadan "Yolun açık olsun Leuşum. Hep gül... Seni çok seviyorum” sözleriyle duyurdu.

Oyuncu Özge Özberk'in kameralardan uzak büyüyen oğlu Leo ortaokuldan mezun oldu. Özberk, oğlunu bu özel gününde yalnız bırakmadı.

"YOLUN AÇIK OLSUN LEUŞUM"

Özge Özberk, sosyal medya hesabından yaşadığı heyecan ve gururu paylaşmayı ihmal etmedi.

Özberk, "Yok ağlamadım... İlkokul zordu da bu daha zormuş. Lise mezuniyetini hayal edemiyorum. Sanki biz büyümüyoruz onlar büyüyor. Yolun açık olsun Leuşum. Hep gül... Seni çok seviyorum" notunu yazdı.

Etiketler : oyuncu özge özberk oğlu mezun
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