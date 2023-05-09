Kalpli paylaşım

Dijitalde yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinin yeni sezonu için kamera karşısına geçen oyuncular Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, hakkında yeniden aşk yaşadıkları iddia edildi. İkiliden Akalay, Çelikkol'la bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dedikoduları yeniden alevlendirdi. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen Çelikkol'un, oyuncunun gönderisine siyah kalp emojisi koyması akıllarda soru işareti bıraktı.