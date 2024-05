Kalplere dokunan belgesel çekti

Kayar, "Bu proje, 'Belgesel çekelim' diye başlamadı. Bir çekim sırasında çiftlikte bir ata âşık oldum. At yetimdi. Kaan Müjdeci ile birlikte bu atı sahiplendik. Yönetmen Çağdaş Erdoğan, bu hikayeye inandı ve çekmek istedi. Bir anda kendimizi belgeselin içinde bulduk. İnsanlarla buluşunca, duygusal ve güzel tepkiler aldık" dedi. Annesiz bir at olduğunu belirten Kayar, "Şu an keyfi yerinde... Güzel bir çiftlikte, Ercan Sipahi'nin gözetiminde eğitim alıyor. Hayalim, atıma binmek ve ormanda gezmek. Onun sağlıklı olması benim için en önemlisi" dedi.