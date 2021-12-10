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10 Aralık 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 13:30:00

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'a sürpriz doğum günü! 34 yaşına sette girdi

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Kalp Yarası'da Ferit rolüne hayat veren ve 34 yaşına basan Gökhan Alkan'a set ekibi sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

'Kalp Yarası' dizisinde, başrolünü Yağmur Tanrısevsin'le paylaşan Gökhan Alkan'a set ekibi sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. 34 yaşına basan oyuncu yeni yaşını çekimlerde kutladı.

Alkan, pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Oyuncunun İran, İtalya, Mısır, Brezilya, Panama ve İspanya gibi dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayranları da çiçek ve pasta gönderdi. Alkan, sevenlerinden gelen özel yapım pastaları ekip arkadaşlarına ikram etti.

Etiketler : kalp yarası kalp yarası ferit gökhan alkan yağmur tanrısevsin sürpriz doğum günü oyuncu magazin
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