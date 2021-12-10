34 yaşına sette girdi

'Kalp Yarası' dizisinde, başrolünü Yağmur Tanrısevsin'le paylaşan Gökhan Alkan'a set ekibi sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. 34 yaşına basan oyuncu yeni yaşını çekimlerde kutladı.

Alkan, pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Oyuncunun İran, İtalya, Mısır, Brezilya, Panama ve İspanya gibi dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayranları da çiçek ve pasta gönderdi. Alkan, sevenlerinden gelen özel yapım pastaları ekip arkadaşlarına ikram etti.