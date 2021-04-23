'Kalp Yarası' tamam!

Devam eden bir dizide yer almak istemediği için 'Bir Zamanlar Çukurova'dan gelen teklifi reddeden oyuncu Bahar Şahin, yeni projesi için görüşmelere başladı. Genç oyuncuya cast çalışmaları devam eden 'Kalp Yarası' adlı diziden teklif geldi. Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak senaryosu yazılan dizi için Şahin'in olumlu baktığı öğrenildi.