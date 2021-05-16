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16 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00

‘Kalp Yarası' Hatay'da

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Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevin ve Merve Çağıran'ın başrol oynayacağı 'Kalp Yarası' adlı dizi, Hatay'da çekimlerine başladı.

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevin ve Merve Çağıran'ın başrol oynayacağı 'Kalp Yarası' adlı dizi, Hatay'da çekimlerine başladı. İstanbul'daki tanıtım çekimlerinin ardından Antakya'da ilk bölüm sahnelerine başlayan oyuncular, bir süreliğine de dizi için İstanbul'dan ayrı kalmış olacak. Ekip, sete çıkmadan önce PCR testi yaptırdı.

Etiketler : Gökhan Alkan Yağmur Tanrısevin Merve Çağıran
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