‘Kalp Yarası' Hatay'da

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevin ve Merve Çağıran'ın başrol oynayacağı 'Kalp Yarası' adlı dizi, Hatay'da çekimlerine başladı. İstanbul'daki tanıtım çekimlerinin ardından Antakya'da ilk bölüm sahnelerine başlayan oyuncular, bir süreliğine de dizi için İstanbul'dan ayrı kalmış olacak. Ekip, sete çıkmadan önce PCR testi yaptırdı.