'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Özge Özder eşi Sinan Güleryüz ve dokuz aylık kızı Eva Luna'yla aile pozunu paylaştı. Oyuncu, sosyal medya hesabından gönderisinin altına, "Dünya alem karşı dursa, siz kalbinizi dinleyin. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez" notunu düştü. Özder'in fotoğrafına hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

