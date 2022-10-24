KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR

'Yasak Elma' dizisiyle adından söz ettiren Eda Ece, duygusal bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Oyuncu bu yönü nedeniyle özle ve iş hayatında da kalbime yenik düştüğünü ifade etti. Ece, ''Mantıklı olanı bilsem de sonunda her zaman vicdanım kazanır. İçgüdülerime güvenmem lazım herhalde; çünkü şu ana kadar önüme gelen her şeyi doğru değerlendirdiğime, kariyerimi doğru yönettiğime inanıyorum" diyor.

