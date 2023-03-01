Kalbine yenildi

Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kazım Akşar geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi meslektaşı Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu. İki yıldır, 'Bir Tutam Gogol' adlı oyun üzerine çalışan Akşar'ın yazdığı oyunu sahnelemeden vefat ettiği öğrenildi. Akşar, 'Kara Melek', 'Kadın İsterse', 'Kurtlar Vadisi', 'Küçük Hanımefendi' ve 'Yağmurdan Kaçarken' gibi fenomen yapımlarda yer almıştı.