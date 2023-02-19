Kalbimiz afet bölgesinde

Oyuncu Merve Dizdar kendisini deprem bölgesine hizmet için adadı. Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışan oyuncu Dizdar, yaşananlar nedeniyle bir hayli üzgündü. Dizdar, "Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugünleri böyle atlatacağımızı düşünüyorum. İnanın hepimizin kafası, aklı, kalbi orada. Zaten herkes elinden geleni yapıyor, bunu görmek de mutlu ediyor insanı. Depremden beri hepimiz her gün çalışıyoruz. Atlatacağız inşallah" dedi.