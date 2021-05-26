Kalbimin en kıymetlisi Sıla

İlker Kaleli ve Sıla çiftinden beklenen itiraf geldi! Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını cümle aleme duyurdu. Kaleli, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere...'' yazarken Sıla ise şu karşılığı verdi: "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.''