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09 Kasım 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 15:30:00

Kalbimi kıranlar sayesinde güzellikleri net görüyorum

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Geçtiğimiz günlerde Dubai'de gerçekleşen DIAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Birce Akalay, hayatta her şeyi yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de gerçekleşen DIAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Birce Akalay, hayatta her şeyi yaşayarak öğrendiğini söyledi. Lofficiel dergisine konuşan oyuncu, "Her gün yeniden öğrenmek harika bir his, yolumu yürüme biçimimden asla pişman olmadım. Hiç kolayına kaçmadım. Üzerimde çok insanın emeği ve inancı var. Kalbimi kıran, bana kötülük etmiş insanlar da oldu. Onlara da teşekkür ederim. Onlar sayesinde iyilik ve güzellikleri daha net gördüm" dedi.

Etiketler : Kalbimi kıranlar sayesinde Dubai DIAFA ödül töreni
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