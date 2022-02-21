Kalbi uçuran övgü!

Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, Demet Özdemir'in oyunculuğundan övgü dolu sözlerle bahsetti. Oyuncunun Şükrü Özyıldız ile birlikte oynadığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmini izleyen Akın, sosyal medya hesabından "Filmdeki başarılı oyunculuğunuzu, Başarısına katkınız için tebrikler" mesajını yazdı. Yorumu yanıtsız bırakmayan Özdemir ise "Bunları sizden duymak ne kadar kıymetli bir bilseniz... Yüzümü güldürdünüz. Kalbimi uçurdunuz. Hep var olun" karşılığını verdi.