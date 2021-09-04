Kalbi Eren için atıyor

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, alışveriş yaparken görüntülendi. Yakın arkadaşıyla birlikte Zorlu'ya gelen oyuncu, yetişmesi gereken bir görüşmesi olduğunu söyleyip koşar adım arkadaşlarının yanına gitti. 29 Ekim'de vizyona girecek olan şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmde rol alan Hacıoğlu, "Şu sıralar tüm kalbimle 29 Ekim'i, 'Eren'i bekliyorum. Onun dışında da netleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.

