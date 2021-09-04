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04 Eylül 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 11:00:00

Kalbi Eren için atıyor

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, alışveriş yaparken görüntülendi. Yakın arkadaşıyla birlikte Zorlu'ya gelen oyuncu, yetişmesi gereken bir görüşmesi olduğunu söyleyip koşar adım arkadaşlarının yanına gitti.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, alışveriş yaparken görüntülendi. Yakın arkadaşıyla birlikte Zorlu'ya gelen oyuncu, yetişmesi gereken bir görüşmesi olduğunu söyleyip koşar adım arkadaşlarının yanına gitti. 29 Ekim'de vizyona girecek olan şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmde rol alan Hacıoğlu, "Şu sıralar tüm kalbimle 29 Ekim'i, 'Eren'i bekliyorum. Onun dışında da netleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Etiketler : zorlu ismail hacıoğlu şehit eren bülbül
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