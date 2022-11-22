Kalbi dolu!

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olduğu konuşulan şarkıcı Sinan Akçıl, Bakırköy'de bir mekânda sahne aldı. Özel hayatı hakkında konuşan Akçıl, ''Ben artık hayatımda birisi var mı sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğine inanıyorum. Ama şunu söyleyebilirim sadece; her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır" diyerek kalbinin dolu olduğu mesajını verdi.