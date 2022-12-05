Şarkıcı Kalben, 'Can Şengün ile Sıkı Fıkı' adlı programına katıldı. Müziğe dair açıklamalarda bulunan Kalben, geçtiğimiz günlerdeki sahnedeki hırçın dansıyla da ilgili konuştu. O gece kostümüyle ilgili sıkıntı yaşadığını söyleyen Kalben, ''Müthiş bir insan tasarlasa da elbisemi, benim hatam oldu ve elbise ölçüleri alındıktan sonra zayıfladığım için elbise üzerimde durmadığından onu üzerimde kontrol etmek için büyük efor sarf ediyordum. İkinci konu ise rodi meselesi... Rodiler gitar taşır, amfileri, davulları taşır yani sahneyi kusursuz ve işleyecek bir biçimde kuran arkadaşlarımızdır. Bizim de o konserdeki rodimiz henüz tam oturmamıştı. Ben de bir insanım nitekim ve dayanamayıp tepkimi göstermiş oldum'' dedi.