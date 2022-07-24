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24 Temmuz 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 13:00:00

Kalben fırtınası

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Kalben, Buray, Albin Hasan, Kendimden Hallice ve Evrencan Gündüz, Parkorman'da City Fest'te konser verdi.

Kalben, Buray, Albin Hasan, Kendimden Hallice ve Evrencan Gündüz, Parkorman'da City Fest'te konser verdi. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen festivalde sevilen sanatçılarla buluşan müzikseverler doyasıya eğlendi. Alkış ve sevenlerinin tezahüratlarıyla sahneye çıkan Kalben, şarkılarıyla gönülleri fethetti. Sahnede dur durak bilmeyen sanatçı, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.

Etiketler : Kalben fırtınası Kalben Buray Albin Hasan City Fest
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