Kalben fırtınası
Kalben, Buray, Albin Hasan, Kendimden Hallice ve Evrencan Gündüz, Parkorman'da City Fest'te konser verdi.
Kalben, Buray, Albin Hasan, Kendimden Hallice ve Evrencan Gündüz, Parkorman'da City Fest'te konser verdi. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen festivalde sevilen sanatçılarla buluşan müzikseverler doyasıya eğlendi. Alkış ve sevenlerinin tezahüratlarıyla sahneye çıkan Kalben, şarkılarıyla gönülleri fethetti. Sahnede dur durak bilmeyen sanatçı, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.