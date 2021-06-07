Kalabalık bir düğün istiyorum

İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, salgın nedeniyle ertelenen düğünleri için konuştu. Hayalindeki düğünü gerçekleştirmek istedikleri için tarihleri hep ileriye atmak zorunda kalan Şefkatli, "Kalabalık bir düğün hayalim var bunu gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.