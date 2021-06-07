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07 Haziran 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 11:30:00

Kalabalık bir düğün istiyorum

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İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, salgın nedeniyle ertelenen düğünleri için konuştu.

İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, salgın nedeniyle ertelenen düğünleri için konuştu. Hayalindeki düğünü gerçekleştirmek istedikleri için tarihleri hep ileriye atmak zorunda kalan Şefkatli, "Kalabalık bir düğün hayalim var bunu gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli Kalabalık bir düğün hayali
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