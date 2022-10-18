Kainat güzeli Defne

'Top Model Of Universe' Kainat güzellik yarışmasının kazananları belli oldu. Ali Turgut ve Semra Türk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Bekir Aksoy, Mehmet Yıldırım ve Yasmin Gülman üstlendi. 35 ülkenin seçilmiş yarışmacılarının katıldığı gecede kadınlarda birinci Defne Şentürk, erkeklerde ise Faslı İlias Senhaji seçildi. Şentürk, yarışma sonunda Türk bayrağı açtı. Yarışmada jüri olan Wilma Elles, setten çıkıp ayağının tozu ile geldiğini belirten Elles, "Böyle uluslararası bir yarışmada bulunmak beni çok gururlandırdı" dedi. Elles, özel hayatı ile ilgili olarak ise, "Kalbim dolu, çok mutluyum. Ama kim olduğunu söylemem" itirafında bulundu.