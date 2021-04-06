06 Nisan 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 14:00:00
Sermiyan Midyat kahve için yasağı deldi
Yeni çekeceği filmi için geçtiğimiz günlerde memleketi Mardin'e giden Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'deydi.
Yeni çekeceği filmi için geçtiğimiz günlerde memleketi Mardin'e giden Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Haftasonu kısıtlaması olmasına rağmen arkadaşlarıyla kahve içmek için sokağa çıkıp yasağı delen oyuncu, modunda olmadığını söyleyerek röporaj tekliflerini geri çevirdi.
Recep ASLAN