Kahve için yasağı deldi

Sermiyan Midyat kahve için yasağı deldi

Yeni çekeceği filmi için geçtiğimiz günlerde memleketi Mardin'e giden Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Haftasonu kısıtlaması olmasına rağmen arkadaşlarıyla kahve içmek için sokağa çıkıp yasağı delen oyuncu, modunda olmadığını söyleyerek röporaj tekliflerini geri çevirdi.

Recep ASLAN

