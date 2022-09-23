En son ekranlara veda eden 'Kaderimin Oyunu' adlı dizide yer alan oyuncu Esengül Aypek, yaz sezonunu Bodrum'da kapattı. Uzakdoğu mutfağına ilgi duyduğunu belirten oyuncu, Titanic Deluxe Hotel'de yemek yedi. Nori Restoran'da görüntülenen Aypek, "Türk Mutfağı hayatımda birinci sırada ama peşine Uzakdoğu mutfağı vazgeçilmezlerimden. Sabah kahvaltıda bile sushi yiyebilirim" dedi.