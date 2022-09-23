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23 Eylül 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 13:30:00

Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim

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En son ekranlara veda eden 'Kaderimin Oyunu' adlı dizide yer alan oyuncu Esengül Aypek, yaz sezonunu Bodrum'da kapattı

En son ekranlara veda eden 'Kaderimin Oyunu' adlı dizide yer alan oyuncu Esengül Aypek, yaz sezonunu Bodrum'da kapattı. Uzakdoğu mutfağına ilgi duyduğunu belirten oyuncu, Titanic Deluxe Hotel'de yemek yedi. Nori Restoran'da görüntülenen Aypek, "Türk Mutfağı hayatımda birinci sırada ama peşine Uzakdoğu mutfağı vazgeçilmezlerimden. Sabah kahvaltıda bile sushi yiyebilirim" dedi.

Etiketler : sushi yiyebilirim Esengül Aypek Bodrum
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