‘Kahramanını' unutmuyor

Oyuncu Beren Saat, 2004 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı. Güray'ı her yıl doğum gününde hatırlatan Saat, hayatını kaybeden Güray'ı "Benim kahramanım" sözleriyle andı. Saat'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırırken takipçileri de ikiye bölündü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumlarken; bazıları da vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu belirtti.

