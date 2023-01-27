Kahraman askerimizin hikâyesi

TRT'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını anlatan 'Al Sancak' dizisi güçlü prodüksiyonu ile dikkat çekiyor. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, "Oyuncularımız çok ciddi eğitimler aldı. Hepimiz çok çalıştık. Kahraman askerlerimizin hikayesini en güzel şekilde anlatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Oyuncular, dizinin hazırlık sürecinde emekli Sat Komandosu Bülent Kuru'dan yaklaşık 3 ay süren özel bir eğitim aldı.