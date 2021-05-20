Kahkaha rüzgarı esecek

2021 yaz dizileri belli oldu. 'Cam Tavanlar', 'Ada Masalı', 'Baht Oyunu' ve 'Aşkın Tarifi' adlı 4 yeni yapım önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşacak. Komedi tarzındaki diziler, ekran başındaki güldürecek. 'Cam Tavanlar'da Bensu Soral ile Kubilay Aka, 'Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, 'Ada Masalı'nda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, 'Baht Oyunu'nda ise Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel rol alıyor.

