Kahkaha garantili film

Başrollerini Ersin Korkut, Müge Boz, Evliya Aykan ve Hakan Bilgin'in paylaştığı 'Kalp Estetiği' filminin gösterimi önceki gün Özdilek AVM'de gerçekleşti. Yapımcılığını Alper Babayağmur'un üstlendiği filmin oyuncuları kırmızı halıda habercilerin karşısına geçti. Filmi çok eğlenerek çektiklerini söyleyen Ersin Korkut, yapımda oyuncu menajerini canlandırdığını belirterek, "Menajerliğe hiç de uzak değilim biliyorsunuz yıllar önce Yılmaz Erdoğan'ın ekibindeydim" dedi. 4 hafta süren filmin çekimleri Düzce'de yapıldı.