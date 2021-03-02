‘Kağıttan Hayatlar' için geri sayım

Çağatay Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı 'Kağıttan Hayatlar' adlı sinema filminin fragmanı yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturdu. Çağatay Ulusoy'un bir kağıt toplayıcısını canlandırdığı film, 12 Mart'ta tüm dünyayla birlikte aynı anda sinemaseverlerle buluacak.

