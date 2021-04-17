‘Kağıt Ev'in psikoloğu

Oyuncu Tuvana Türkay, Erdal Beşikçioğlu ile Nur Fettahoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Kağıt Ev' dizisine dahil oldu. Yapımda psikolog Azra karakterini canlandıracak olan Türkay, projeyi kabul etmesindeki en büyük etkenin senaryo olduğunu söyledi. Güzel oyuncu, heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.