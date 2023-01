Kafaları karıştıran paylaşım

İşletmeci Umut Evirgen eski sevgilisi oyuncu Tuba Büyüküstün'e zeytin dalı uzattı. Dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya'yla ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Evirgen, Büyüküstün'ü sosyal medya hesabından yeniden takibe aldı. Takip etmekle kalmayan Evirgen, bir de eski aşkını etiketleyip paylaşım yaptı. Paylaşımda ise Ercan Saatçi'nin 'Sayenizde' parçasını seslendirdiği performansı yer aldı. Şarkıdaki "Of Allah'ım of/Nedendir hep zorla sana gelişim/ Of Allahım of/ Ofları tekelledim sayenizde" sözleri dikkat çekti. Üç yıl birliktelik yaşayan ikiliden Büyüküstün'ün Evirgen'in paylaşımına ne cevap vereceği merak konusu oldu.